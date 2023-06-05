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Deprem bölgesi Afşin'de şehir planlaması hayata geçiriliyor | Video

Deprem bölgesi Afşin'de şehir planlaması hayata geçiriliyor | Video

05.06.2023 | 12:12

Kahramanmaraş Afşin Belediyesi’nin 50 yıllık şehir planlamasını deprem öncesinde tamamlaması asrın felaketinden etkilenen bölgede en hızlı şekilde normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. 84 bin nüfusu ile Kahramanmaraş’ın en büyük ilçelerinden olan Afşin’de kurulan 10 bin dönümlük yeni yaşam alanında 150 bin nüfusun rahatlıkla barınabileceği belirtildi.

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Deprem öncesi 2018 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin uzmanları tarafından bir yıl süren incelemeler neticesinde jet hızında kurulan yeni şehrin sağlam kayalık zemini kadar temiz havası ile de kaliteli bir yaşam alanı olduğu tescil edilmişti. Depremde yaşanan kayıpların ardından Afşin Belediyesi, depreme dayanıklı kentsel dönüşüm planı olan "Yeni Şehir Planını" hazır hale getirdi. Depremden etkilenen 11 ilde yeni konut inşası için çalışmalar yaparken Afşin Belediyesi önceden yaptığı imar planlarını hızlıca hayata geçirerek ilçeyi normalleşmede bir adım öne taşıdı.

BAŞKAN GÜVEN:" 50 YILLIK ŞEHİR PLANI HIZLICA HAYATA GEÇİYOR"
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: "Asrın felaketi 11 il ve ilçelerinde yaşandı. Geleceğe yönelik planlar yaptığımız için en hızlı şekilde şehir yerleşim yerinde hazırlayıp kalıcı konutlara yer tahsis eden ve en hızlı şekilde de normalleşen şehir inşallah biz olacağız. Aslında biz Afşin'in gelecek yıl 50 yılını planlamıştık. Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santralin zararlı etkilerinin rastlanmadığı, sağlam zemini olan bu alanı Ortadoğu Teknik Üniversitesine tespit ettirip imar çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında uygulamayı bitirdik. Deprem sonrası yeni yerleşim yeri aramadık, zaten hazırdı. Önceden plan yapmanın lüksünü yaşadık. TOKİ konutlara hızla başladı. İki ay sonra kalıcı konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin de kararnamesi çıktı. Bu adımla birlikte 3 yıl içerisinde 150 bin nüfus projeksiyonuna ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu kadar nüfusu nereye koyacaksınız derseniz, yeni gelişme alanımız 150 bin insanı barındırıyor. Eski Afşin'imizde 120 bin insan barındırma alanımız vardı zaten bizim planlanmış alanlarımız, her şeyimiz hazır. Bu anlamda da bunun avantajını şehrimize getireceğimize inanıyorum"dedi.

"AFŞİN HALKINI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"
Harita Mühendisi Durdu Mehmet Güneş ise "Afşin Belediyemiz imar planları yaptığı bölgede aynı zamanda imar uygulamalarımızı da yapmıştır. İmar planlarımızın yapılmış olması yeterli değildi. TOKİ'nin bu kadar hızlı ve güzel bir şekilde başlamasının en büyük nedenlerinden biri on sekizinci madde imar uygulamasının yapılmasıydı. Depremin hemen ardından TOKİ'ye hemen yer tahsis edildi. Birinci, ikinci, dördüncü etapların ihalesi yapıldı. Şu an beşinci etap hazırlığı var. Bölgede çok hızlı bir şekilde TOKİ'lerin bu kadar fazla sayıda altı bin konut şeklinde yapılmasının sebebi Afşin Belediyemizin 50 yıllık öngördüğü planı hızlı bir şekilde yürürlüğe sokmasıydı ve bunun uygulaması yapmasıydı" diye konuştu.

Proje Müdürü Savaş Gülşen de "Depremden önce şehir planlarının hazırlanmış olmasından dolayı çok daha hızlı bir şekilde imalatlara başlayabildiğimiz Afşin'de normalleşme hızlıca sürüyor. 7/24 bütün ekiplerimizle imalatlarımıza gece gündüz devam ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızı hızlıca tamamladıktan sonra Afşin halkı da konteynır ve çadır kentlerden kalıcı konutlarına yerleşip burada hayatı normal bir şekilde yaşamaya devam edecekler. 50 yıllık planı hazır olan Afşin'in bu tarafa doğru genişlemesinin hızlanmış olduğundan çok daha güzel günler onları bekliyor olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

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