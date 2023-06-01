Video Yaşam Depremde ilk işi milyonluk tespihlerini kurtarmak oldu | Video
Depremde ilk işi milyonluk tespihlerini kurtarmak oldu | Video

Depremde ilk işi milyonluk tespihlerini kurtarmak oldu | Video

01.06.2023 | 12:53

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki depremzede koleksiyoner Erdinç Özkan Çelik piyasa değeri yaklaşık iki milyon olan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

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Battalgazi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki depremzede koleksiyoner Erdinç Özkan Çelik bir bölümü hediye olan bin 200'ün üzerindeki piyasa değeri yaklaşık iki milyonluk tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. 6 Şubat depremlerine evinde yakalanan Çelik ilk işinin aralarında Osmanlı kehribarından yapılma altın işlemeli tespihlerin de bulunduğu koleksiyonu kurtarmak olduğunu söyledi. Deprem sonrası devam eden artçılar nedeniyle koleksiyonundaki değerli parçaları Ankara'daki bir yakına teslim ederek muhafaza aldığını aktaran Çelik," Küçük yaşlardan tesbihe olan merakım zamanla koleksiyona dönüştü. Daha sonrası ise işin ticaretine başladık çünkü bir şekilde koleksiyonu tamamlamak için alım satım yapıyoruz" dedi.
Depremlerde ilk işinin koleksiyonu kurtarmak olduğunu belirten Çelik," 11 ili etkileyen bir deprem yaşadık deprem de Hacı Abdi Mahallesi'ndeki evimiz ağır hasar aldı. Kenedimizi toparladıktan sonra ilk işim koleksiyonu dışarı çıkarmak oldu. Koleksiyonumuzda her çeşit ürünlerimiz mevcut orijinal dışında hiçbir ürünü koleksiyonumda bulundurmuyorum. Püsküllerinde de gümüş ve altın dışında hiç şey kullanmıyorum." diye konuştu

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