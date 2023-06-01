Depremde ilk işi milyonluk tespihlerini kurtarmak oldu | Video
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki depremzede koleksiyoner Erdinç Özkan Çelik piyasa değeri yaklaşık iki milyon olan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.
Depremlerde ilk işinin koleksiyonu kurtarmak olduğunu belirten Çelik," 11 ili etkileyen bir deprem yaşadık deprem de Hacı Abdi Mahallesi'ndeki evimiz ağır hasar aldı. Kenedimizi toparladıktan sonra ilk işim koleksiyonu dışarı çıkarmak oldu. Koleksiyonumuzda her çeşit ürünlerimiz mevcut orijinal dışında hiçbir ürünü koleksiyonumda bulundurmuyorum. Püsküllerinde de gümüş ve altın dışında hiç şey kullanmıyorum." diye konuştu
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