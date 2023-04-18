Video Yaşam Depremi yaşayan Kilis’te Kadir gecesinde camiler doldu taştı | Video
Depremi yaşayan Kilis’te Kadir gecesinde camiler doldu taştı | Video

Depremi yaşayan Kilis’te Kadir gecesinde camiler doldu taştı | Video

18.04.2023 | 10:26

Kilis’te vatandaşlar Kadir Gecesi’ inde Hacı Cümbüş ve diğer Camilere akın etti.

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Hacı cümbüş camisinde İl Müftüsü Alettin Bozkurt vaaz vererek kadir gecesinin öneminden bahsetti. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde Kilisliler Hacı Cümbüş Camisine ve diğer camilere akın etti. Camilerin içerisinde yer kalmayınca çoğu vatandaş namazlarını avlu ve kubbelerin arasına açtıkları seccadeler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kuran-ı Kerim okuyup, mevlit dinledi ve dua etti.

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