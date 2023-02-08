Video Yaşam Depremin enkazları İHA kamerasında | Video
Depremin enkazları İHA kamerasında | Video

Depremin enkazları İHA kamerasında | Video

08.02.2023 | 14:25

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