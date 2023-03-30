Video Yaşam Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video

Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video

30.03.2023 | 09:26

Kahramanmaraş’ın depremzede vatandaşlar için hazırlanan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor. Temelleri atılan konutlar şehrin birçok yerinde yükselecek.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılması planlanan kalıcı konutların yapımına başlandı. Şehirde yaklaşık bir ay önce ilk kazma Afşin ilçesinde atılırken Çevre Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen yerlere TOKİ tarafından hızlı bir şekilde temeller atıldı. Şehrin belirlenen noktalarına yapılması planlanan toplu konutların 4 ve ya 5 katlı olması bekleniyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka TOKİ Evleri'nin devamı niteliğinde bulunan toplu konutlarda ise çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Temelleri atılan ve çalışmaları süren depremzedelerin konutlarının ilk etapta bölgeye 13 blok olarak yapılması bekleniyor.

TOKİ Konutları Yönetici Yardımcısı Remzi Büyükçıkrıkçı, "Burada 24 bina var ve zemin ile beraber 4 katlıdır. Her birinde 20 daire vardır ve toplamda 630 daire vardır. Bu depremde bizim buralar çok şükür aşırı bir hasar görmedi. Binalar sağlam. Buralara şuanda yeni konutlar yapılıyor inşaatlar başladı. Buraya 13 blok yapılacak ve bunlar da aynı zemin artı 4 katlı olacak. Şehre uzaklık diye bir sorun yok belediye ulaşım hizmetlerini yapıyor ve sıkıntımız yok. 13 kilometre şehre uzaklığımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ve 620 köy evininde içinde olduğu temel atma törenine katılarak temeller atılmıştı.

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