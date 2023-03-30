Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video
Kahramanmaraş’ın depremzede vatandaşlar için hazırlanan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor. Temelleri atılan konutlar şehrin birçok yerinde yükselecek.
Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka TOKİ Evleri'nin devamı niteliğinde bulunan toplu konutlarda ise çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Temelleri atılan ve çalışmaları süren depremzedelerin konutlarının ilk etapta bölgeye 13 blok olarak yapılması bekleniyor.
TOKİ Konutları Yönetici Yardımcısı Remzi Büyükçıkrıkçı, "Burada 24 bina var ve zemin ile beraber 4 katlıdır. Her birinde 20 daire vardır ve toplamda 630 daire vardır. Bu depremde bizim buralar çok şükür aşırı bir hasar görmedi. Binalar sağlam. Buralara şuanda yeni konutlar yapılıyor inşaatlar başladı. Buraya 13 blok yapılacak ve bunlar da aynı zemin artı 4 katlı olacak. Şehre uzaklık diye bir sorun yok belediye ulaşım hizmetlerini yapıyor ve sıkıntımız yok. 13 kilometre şehre uzaklığımız var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ve 620 köy evininde içinde olduğu temel atma törenine katılarak temeller atılmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:31
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 30.03.2023 | 10:07
02:10
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 30.03.2023 | 10:07
04:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 30.03.2023 | 10:36
00:39
03:25
03:20
02:26
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 30.03.2023 | 09:26
02:26
01:00
Avcılar D-100'de hatalı sollama kazası kamerada | Video 30.03.2023 | 09:25
06:39
Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 30.03.2023 | 09:22
01:54
02:09
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:31
01:34
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 30.03.2023 | 08:20
00:39
03:28
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:18
01:58
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 30.03.2023 | 00:24
06:42
Kastamonu ve Sinop'ta kısa sürede konutlar teslim edildi | VİDEO 29.03.2023 | 23:47
04:48
Kabe’de insan seli | Video 29.03.2023 | 21:35
01:43
Hatay’da fırtına çadırları yıktı | Video 29.03.2023 | 21:08