Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıkmıştı: "285 gün sonra ilk adımlarımızı attık" | Video

Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan depremde Hatay'da beş kişilik ailesini kaybeden ve kolu kesilerek 90 saat sonra enkaz altından çıkarılan Hilal'e sahip çıkmıştı. Derya Balta Hilal’in son halini paylaştı…