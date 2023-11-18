Video Yaşam Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıkmıştı: "285 gün sonra ilk adımlarımızı attık" | Video
Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıkmıştı:

Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıkmıştı: "285 gün sonra ilk adımlarımızı attık" | Video

18.11.2023 | 12:51

Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan depremde Hatay'da beş kişilik ailesini kaybeden ve kolu kesilerek 90 saat sonra enkaz altından çıkarılan Hilal'e sahip çıkmıştı. Derya Balta Hilal’in son halini paylaştı…

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