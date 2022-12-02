Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü | Video

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajında kapakların kapatılması ile sular altında kalacak Meşecik köyünün yeni yerleşimde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatma sonucu 2 evin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü. Maddi hasarın meydana geldiği yeni yerleşim yerinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor. Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayan vatandaşlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatma faciaya neden oluyordu. Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım'a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.