Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı
Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye edildi. Polat'ın uzun süre ablasına sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.
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