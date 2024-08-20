Video Yaşam Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı
Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı

Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı

20.08.2024 | 09:55

Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye edildi. Polat'ın uzun süre ablasına sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

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Bugün tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edildi. Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.
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