Video Yaşam Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan küçük kız hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüleri kaldı... | Video
Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan küçük kız hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüleri kaldı... | Video

Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan küçük kız hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüleri kaldı... | Video

20.03.2025 | 12:17

Diyarbakır'da, dişi çekildikten sonra götürüldüğü hastanelerde kanaması durdurulamayan Toprak Önkol (10), hayatını kaybetti. Babası Adem Önkol, uyarısına rağmen doktorun röntgen çekmeden dişi çektiğini ifade ederek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.

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Evde dişi kanayan Toprak Önkol, ailesinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Dağkapı'daki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kanaması durdurulan Önkol, doktorun yönlendirmesi ve mutlaka röntgen çekilerek müdahale edilmesi gerektiği uyarısının ardından Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürüldü. İddiaya göre, çocuk diş hekimi H.A., baba Adem Önkol'un uyarısına rağmen diş röntgeni çekmeden Toprak Önkol'un dişini çekti. Önkol'un yeniden başlayan kanaması durdurulamayınca, ambulansla önce özel bir hastaneye, buradan da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Toprak Önkol burada doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Toprak Önkol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde toprağa verildi.

'KIZIMIN VEFATINDA KUSURLU BULUNAN HERKESTEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM'

Baba Adem Önkol, ifadesinde kızının hayatını kaybetmesinde kusurlu bulunan herkesten şikayetçi olduğunu belirterek, "19 Mart günü sabah 05.00 sıralarında kızım Toprak Önkol'un dişinde bir kanama meydana geldi. Kanama durmayınca ambulans çağırıp, 05.30 sıralarında Dağkapı'da bulunan hastaneye götürdük. Orada kızıma serum verildi ve kanama durdu. Buradaki doktor, bana konunun kendi alanı dışı olduğunu, çocuk diş doktorunun görmesi gerektiğini söyledi. Özellikle çocuğun diş röntgeninin çekilmeden müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ben de kızımı alarak, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Bağlar Semt Polikliniği'ne gittim. İsmini olay sebebiyle öğrendiğim çocuk diş doktoru H.A.'nın yanına gittim ve önceki doktorun diş röntgeni çekilmeden müdahale edilmemesi gerektiği bilgisini 3 kere üst üste söyledim. Doktor bana 'Bana mesleğimi mi öğretiyorsun' diyerek hiçbir işlem yapmadan, kızımın dişini çekti. Dişi çeker çekmez kızımın ağzından kan fışkırmaya başladı. Kanı durdurmak için uğraştılar ancak durmadı. Daha sonra kızımı ambulans ile özel bir hastaneye götürdük. Ambulansta doktor H.A. da vardı. Özel hastanede kızıma müdahale ettiler ancak kan durmadı. Sonra tekrar ambulans ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Doktor H.A. buraya da geldi, kızıma müdahale ettiler. Kızımın burada bilincini kaybettiğini öğrendim. Sonra ameliyathanede olan kızımın saat 18.00 sıralarında vefat etmiş olduğunu öğrendim. Doktor H.A. başta olmak üzere kızımın vefatında kusurlu bulunan herkesten davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan, Toprak Önkol'un, 1 hafta önce çekerek sosyal medyaya yüklediği görüntüler de ortaya çıktı.

Babanın şikayetinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

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