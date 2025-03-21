Diyarbakır'da bir kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 21.03.2025 | 10:37 Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişinin yaralandığı otomobil kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, dün ilçede plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.