Diyarbakır'da bir kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişinin yaralandığı otomobil kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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