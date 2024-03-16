Video Yaşam Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video
Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video

Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video

16.03.2024 | 14:52

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ticari taksi alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, çarpışan iki araçtan hafif ticari taksi kaza sonrası alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, ticari taksinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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