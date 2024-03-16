Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ticari taksi alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, ticari taksinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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