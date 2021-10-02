Video Yaşam Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın’dan PKK’ya tepki
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın’dan PKK’ya tepki

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın’dan PKK’ya tepki

02.10.2021 | 15:35

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 761. gününde devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından oğlu zorla dağa kaçırılan baba Süleyman Aydın PKK’ya tepki göstererek, “HDP ile PKK birdir. Artık çocukları dağa götüremiyorlar, 52 yaşındaki babaları bile dağa kaçırıyorlar” dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 761. gününde de sürüyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini söyledi.


"PKK'ya kim destek veriyor ise onlara operasyon yapılsın"
HDP'ye yönelik yapılan terör operasyonlarını yerinde gördüğünü belirten baba Aydın, "Operasyonlar HDP'ye yapılıyor. Çünkü HDP, PKK ile işbirliği yapıyor ve HDP, PKK'nın sağ koludur. Bunu bilmeyende yoktur. HDP olmadı mı PKK da olmaz. HDP'liler PKK ile aralarına mesafe koymuyorlar ve sırtlarını PKK'ya yaslıyorlar. Tabi ki operasyonlar onlara yapılacak. Bir gün operasyon MHP, CHP ve İYİ Parti ile diğer partilere yapıldı mı? Yapılmadı. PKK'ya kim destek veriyor ise onlara operasyon yapılsın. HDP de sesimizi duyuyor ise gelsinler onlarda biraz vicdan var ise bu anne ile babaların feryadını artık duysunlar. Anne ve babaların HDP'den tek isteği var o da evlatlarıdır. Ama HDP'nin yüzü yok anne ve babalara baksınlar. Biraz yüzleri olsaydı gelip burada bizlere destek verip PKK'dan çocuklarımızı isterlerdi. Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacak bunlar. Artık yeter biz evlatlarımızı istiyoruz onlardan ve almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.


Burada bulunan Kürt ailelerine devletin sahip çıktığını belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"HDP ile PKK sahip çıkmadı. Eğer devletimiz bize sahip çıkmasaydı burada bizlere de bir katliam yaparlardı. Gördünüz 52 yaşındaki babayı bile dağa göndermişler. Artık çocuk dağa gönderemiyorlar, babaları dağa gönderiyorlar ve babaların peşinden geziyorlar. PKK'ya katılım sıfıra inmiş durumdadır. Bizlerin eylemimizden rahatsızlık duymuşlar. PKK talimat vermiş HDP'ye onlar da babaları dağa gönderiyorlar. Buradan artık kesinlikle hiçbir evladımızı dağa gönderemezler. Biliyoruz eylemimizden rahatsızlık duyuyorlar. Bu HDP anne ile babaların feryadını duyuncaya kadar eylemimiz devam edecektir. Eğer çocuklarımız bizi duyuyor ise oğlum kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun."

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