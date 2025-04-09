Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve polis, yolda ulaşımı kontrollü sağladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Küçükçekmece’de çiçekçide yangın çıktı: 1 ölü | Video 09.04.2025 | 11:25
01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:16
01:31
01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
02:16
Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video 09.04.2025 | 10:21
00:54
Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video 09.04.2025 | 10:21
02:13
00:31
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video 09.04.2025 | 10:21
03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video 09.04.2025 | 10:21
01:57
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video 09.04.2025 | 10:20
02:02
Sultangazi'de tramvay seferleri durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı | Video 09.04.2025 | 10:18
01:45
03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı! Dehşet anları kamerada 09.04.2025 | 09:46
01:02
Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video 09.04.2025 | 08:21
01:56
Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 09.04.2025 | 08:21
02:32
Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 yaralı | Video 08.04.2025 | 16:48
04:10
04:10
03:44
Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video 08.04.2025 | 15:00
00:15
Alanya'da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası | Video 08.04.2025 | 14:31