Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 14.07.2024 | 10:09 Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırdı. Köpek, çöpten çıkanları karıştırırken dökülen alkolü yaladı. Köpek, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.