Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı.
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