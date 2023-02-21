Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video
Aksaray’da dövme yaptıramayan bir kişi gece yarısı dövme yapılmadığı için iş yerine silah ve tüfekle ateş açtı. Araç içinden açılan ateş dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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