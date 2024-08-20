Drift atıp görüntülerini paylaştı, 32 bin lira ceza yedi
Konya'da bir aracın sanayi sitesi içerisinde drift yaptığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
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