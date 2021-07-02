Dublörlü "Uyuyan Hesap" vurgunu! Hesap sahibi gibi gidip paraları çektiler | Video

Banka müşterilerine benzeyen “Dublörler” kullanan bir çete; sahte kimliklerle sahipleri yurt dışında olan, uzun süredir işlem görmeyen ve “Uyuyan Hesap” olarak adlandırılan banka hesaplarından bir buçuk milyon lira çekti. Çete operasyonla çökertildi. 1’i bankacı üç şüpheli yakalandı.

Banka müşterilerine benzeyen "Dublörler" kullanan bir çete; sahte kimliklerle sahipleri yurt dışında olan, uzun süredir işlem görmeyen ve "Uyuyan Hesap" olarak adlandırılan banka hesaplarından bir buçuk milyon lira çekti. Çete operasyonla çökertildi. 1'i bankacı üç şüpheli yakalandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması İstanbul'da açıldı. İddialara göre bir çete; sahipleri yurt dışında olan, uzun süredir işlem görmeyen ve "Uyuyan Hesap" olarak adlandırılan banka hesaplarını hedef aldı. Çete üyeleri; kişisel bilgilerine ulaştıkları hesap sahiplerine benzeyen kişiler buldu ve söz konusu kişileri "Dublör" olarak kullandı. Gerçek hesap sahiplerinin bilgileri ve kendi fotoğraflarıyla hazırlanan sahte kimlikleri kullanan "Dublör" çete üyeleri; gittikleri bankalardan paraları çekerek mağdurların hesaplarını boşalttı. İddialara göre bazı çete üyeleri; yüklü paralar bulunan banka hesaplarındaki paraların çekilme işlemleri esnasında banka şubelerinin dışında gözcülük yaptı. Bir buçuk milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin açık kimlikleri tek tek tespit edildi ve adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1'i banka çalışanı üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir çete üyesi ise aranıyor.