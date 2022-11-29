Video Yaşam Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video
Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video

Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video

29.11.2022 | 10:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2022 Salı atv izle! 09:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2022 Salı atv izle! 29.11.2022 | 10:30
Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 04:17
Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 29.11.2022 | 10:02
Silivri’de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 01:51
Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 09:50
Bahçelievler’de marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı | Video 01:49
Bahçelievler’de marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı | Video 29.11.2022 | 08:45
Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı! O anlar kamerada | Video 01:39
Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı! O anlar kamerada | Video 29.11.2022 | 09:40
Araçlarını otoyolda bırakıp birbirilerine girdiler! Silahlı, yumruklu kavga kamerada | Video 01:10
Araçlarını otoyolda bırakıp birbirilerine girdiler! Silahlı, yumruklu kavga kamerada | Video 29.11.2022 | 09:34
Huzurevinde nikah... İkinci bahara yelken açtılar | Video 03:58
Huzurevinde nikah... İkinci bahara yelken açtılar | Video 29.11.2022 | 09:31
DHKP/C’nin Türkiye sözde sorumlusu adliyeye sevk edildi | Video 00:41
DHKP/C'nin Türkiye sözde sorumlusu adliyeye sevk edildi | Video 29.11.2022 | 09:31
Adana’da kimya fabrikasında yangın! Patlama ihtimaline karşı bölgeye geçişler kapatıldı | Video 02:48
Adana'da kimya fabrikasında yangın! Patlama ihtimaline karşı bölgeye geçişler kapatıldı | Video 29.11.2022 | 08:59
Eyüpsultan’da ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı: 1’i polis, 2 ölü | Video 03:22
Eyüpsultan'da ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı: 1'i polis, 2 ölü | Video 29.11.2022 | 08:47
Vicdansız sürücü, köpeğin üzerinden geçti | Video 03:04
Vicdansız sürücü, köpeğin üzerinden geçti | Video 29.11.2022 | 08:45
Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video 00:31
Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video 29.11.2022 | 08:45
İzmir Kemalpaşa’da 3 araçlı kaza: 1’i bebek 3 yaralı | Video 01:03
İzmir Kemalpaşa'da 3 araçlı kaza: 1'i bebek 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:47
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video 00:16
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:45
Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şüpheli yakalandı, serbest bırakıldı | Video 00:54
Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şüpheli yakalandı, serbest bırakıldı | Video 29.11.2022 | 08:45
10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı! | Video 08:40
10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı! | Video 28.11.2022 | 21:02
10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı! | Video 46:35
10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı! | Video 28.11.2022 | 21:02
İzmir’de cinayet anı kamerada! Minibüste silahlı saldırıya uğramıştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:46
İzmir'de cinayet anı kamerada! Minibüste silahlı saldırıya uğramıştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.11.2022 | 14:34
Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı | Video 00:39
Kuyumcudan 750 bin değerinde altın çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı | Video 28.11.2022 | 09:28
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video 00:24
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video 28.11.2022 | 16:37

AĞRI'da, mercimek çorbası yapan Sevil Öztaş (16), düdüklü tencerenin patlamasıyla hastanelik oldu. Boynunda ve yüzünde yanıklar oluşan Öztaş, yanık tedavi merkezinde tedaviye alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 18 Kasım'da Tutak ilçesinde meydana geldi. Öztaş ailesinin büyük kızı Sevil Öztaş'ın akşam yemeği için mercimek çorbası pişirdiği düdüklü tencere, gürültüyle patladı. Ailesinin hastaneye ilçedeki götürdüğü Öztaş, buradan sevk edildiği Erzurum'daki Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Boynunda ve yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle başı tamamen sarılan Öztaş, Evde sobanın üzerinde yemek yapıyordum. Çorba pişirmek üzere düdüklüyü sobanın üzerine koydum. Sobaya kömür atmak için salona geçtim. Sobaya yaklaşır yaklaşmaz düdüklü bomba gibi patladı. Önce kapak fırladı sonra içindeki çorba yüzüme sıçradı. Bir anda şok yaşadım. Mutfağa koşarak yüzümü soğuk suyla yakamaya çalıştım. Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm. Daha sonra dedem, babam ve annem, beni Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan da bizi Erzurum'a sevk ettiler. 10 gündür Erzurum'da tedavi görüyorum. Yine yemek yapacağım ama bundan sonra düdüklü kullanmayacağım çünkü çok tehlikeli bir şey. Bundan böyle yemekleri tencerede pişireceğim diye konuştu.

'GÜNDEN GÜNE İYİLEŞİYOR'
Kızının yanında eşiyle refakatçi kalan, evli ve 4 çocuk babası Sinan Öztaş (41), Kızımda yemek yapma hevesi vardı. Biz dışarıdayken sobada yemek yapmak istemiş. Yemeğin yanında bir de düdüklüde çorba yapayım, demiş. Sobaya yaklaşırken basınçla düdüklü tencere patlamış. Kızım şoka uğruyor, ne yapacağını bilemiyor. Can havliyle yüzünü yıkıyor. Biz kızımızı o şekilde görünce apar topar Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdük. Doktorlar ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. 10 gündür buradayız. Kızım günden güne iyileşiyor. Sağlık durumu da düzeliyor. Kızım bundan sonra da yemek yapacak ama kesinlikle düdüklüde olmayacak. Gördük ki düdüklü çok sıkıntılı süreçleri doğurabiliyor. Kızım ölebilirdi de dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA