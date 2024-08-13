Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu! Vicdanları sızlatan görüntüler kamerada | Video
Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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