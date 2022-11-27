Düzce'de korkutan deprem | Video

Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Düzce Merkez'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.57'deki depremin derinliği 9,72 kilometre olarak ölçüldü.