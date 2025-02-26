E-5'te eşi ile tartışınca aracından inen doktor, feci kazada ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video
Esenyurt’ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen genç doktora otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Esenyurt E-5'te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, ağır yaralanıyor.
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