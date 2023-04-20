Edremit'te feci kaza kamerada: 7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı | Video
Balıkesir'in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk ticari aracın altında kaldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ayakta ve boynunda kırık olan çocuğun Balıkesir'e sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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