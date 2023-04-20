Edremit'te feci kaza kamerada: 7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı | Video 20.04.2023 | 15:45 Balıkesir'in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk ticari aracın altında kaldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kaza İnönü Caddesi'nde meydana geldi. A.S. (38) idaresindeki ticari araç kaymakamlık istikametine seyir halinde iken başka bir aracın arkasından bir anda yola fırlayan Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ş.B. aracın altına girdi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Olaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ayakta ve boynunda kırık olan çocuğun Balıkesir'e sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.