Video Yaşam Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video

13.05.2025 | 09:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 06:34
Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 13.05.2025 | 15:05
Minguzzi’nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı | Video 06:36
Minguzzi’nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı | Video 13.05.2025 | 15:04
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video 00:50
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video 13.05.2025 | 15:04
Çanakkale’deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video 00:53
Çanakkale'deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video 13.05.2025 | 14:24
Carlos geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:44
"Carlos" geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 13.05.2025 | 12:35
Alkollü sürücü, polise ’Beni döv’ diye yalvardı | Video 01:23
Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video 13.05.2025 | 12:35
1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı’na demir attı | Video 03:32
1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı | Video 13.05.2025 | 12:35
Ataşehir’de tamirhanede otomobil alev alev yandı, dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu | Video 02:07
Ataşehir'de tamirhanede otomobil alev alev yandı, dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu | Video 13.05.2025 | 12:34
Ege Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:58
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 13.05.2025 | 09:44
Aracını çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 03:50
Aracını çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 13.05.2025 | 09:44
Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video 02:47
Kedisini veterinere yetiştirmeye çalışırken trafik cezası yedi, mahkeme iptal etti | Video 13.05.2025 | 09:44
Büyükçekmece’de deprem anı kamerada | Video 00:17
Büyükçekmece'de deprem anı kamerada | Video 13.05.2025 | 09:43
Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video 03:32
Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video 13.05.2025 | 09:43
Ordu’da asılı halde bulunan genç kadının kocası tutuklandı | Video 00:32
Ordu'da asılı halde bulunan genç kadının kocası tutuklandı | Video 13.05.2025 | 09:43
Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video 00:50
Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video 13.05.2025 | 09:42
Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video 01:52
Önce kokladı, sonra patisiyle uyuşturucuyu işaret etti | Video 13.05.2025 | 09:42
Kağıthane’de metrobüsün motor bölümü yandı | Video 00:32
Kağıthane’de metrobüsün motor bölümü yandı | Video 13.05.2025 | 08:45
1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video 14:52
1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video 13.05.2025 | 08:45
Taraftarların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı, 13 gözaltı | Video 03:24
Taraftarların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı, 13 gözaltı | Video 13.05.2025 | 08:45
Şanlıurfa merkezli 25 ilde ’dolandırıcılık’ operasyonlarında 41 tutuklama | Video 00:44
Şanlıurfa merkezli 25 ilde 'dolandırıcılık' operasyonlarında 41 tutuklama | Video 13.05.2025 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY