Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 13.05.2025 | 09:44 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.