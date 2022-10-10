Video Yaşam Eğitimin sıfır noktasında sağlık | Video
Eğitimin sıfır noktasında sağlık | Video

Eğitimin sıfır noktasında sağlık | Video

10.10.2022 | 11:16

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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halkı bilinçlendirme, farkındalık yaratmak vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde verilen faaliyet ve etkinlikleri tanıtmak amacıyla Harran’da ‘sağlık sokağı’ kurularak, Dünya yürüyüş günü çerçevesinde yürüyüş yapıldı.

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'Sağlık Sokağı'nda halka, anne sağlığı, çocuk sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, anne sütü, gebe okulları, Ketemlerin tanıtımı, kanser taramaları, aşılama hizmetleri ve obeziteye yönelik vatandaşlarımıza bilgilendirme ve aktiviteler gerçekleştirilerek bu konularda eğitimler verildi.

Gerçekleşen yürüyüşe Harran kaymakamı İbrahim Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü. İlçe jandarma komutanı, İlçe Belediye Başkan V. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şanlıurfa il Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, Sağlık çalışanları, Kamu kurum çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Harran kaymakamı İbrahim Gültekin, "Ekim ayı hem kanser farkındalık ayı hem dünya yürüyüş günü hem de emzirme haftasını barındıran bir ayımız. Bizde bu kapsamda bugün ekim ayı içerisinde bütün ilçe halkımızla mesai arkadaşlarımızla hem emzirmenin önemi hem kanser ile ilgili farkındalık hem de yürüyüşün sağlığa etkisi anlamında bir farkındalık oluşturmak için bir yürüyüş faaliyeti gerçekleştirdik. Akşamında da kanser bilgilendirme ve kanser taramalarıyla ilğili etkinlik alanında vatandaşlarımıza aktivite ve bilgilendirmeler yapıldı.

Aynı zamanda anne sağlığı, çocuk sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, anne sütü, gebe okulları, emzirme ile ilgili ve sağlıklı yaşam ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde öncü olan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğümüze, Harran ilçe sağlık Müdürlüğümüze, tüm bu işte emek harcayan arkadaşlarımıza katılımcı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik ilgili konuşan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Çeküs Birim Sorumlusu Mesut Hamidanoğlu, şunları söyledi:"İlkini Birecik ilçemizde gerçekleştirdiğimiz sağlık sokağının bir yenisini UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve Dünyanın en eski üniversitesinin olduğu Harran da gerçekleştirdik. Özellikle Şanlıurfa ilimizin güzide ilçesi olan Harran ilçemizde bu ayın önemine binaen eğitimin sıfır noktası olan Harran Üniversitesi'nden sağlığın doruklarına diyoruz. Anne sütünün önemi akılcı ilaç farkındalığı, Ketem farkındalık ayı ve dünya yürüyüş günü kapsamında Harran ilçemizde etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturduk.

Harran sağlık sokağı günlerinde Harran belediye başkanlığı, Harran kaymakamlığı, Harran Milli Eğitim Müdürlüğü'ne güvenlik önlemlerini alan Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne drone ile destek veren Harran ilçe jandarma komutanlığına ve tüm Harranlılara teşekkür ediyoruz" dedi.

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