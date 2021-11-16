Video Yaşam Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi

Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi

16.11.2021 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’da son dakika! 2,5 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? Aile kimden şüpheleniyor? 05:44
Müge Anlı'da son dakika! 2,5 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? Aile kimden şüpheleniyor? 16.11.2021 | 10:16
Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti | Video 01:08
Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti | Video 16.11.2021 | 10:27
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 00:59
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
Müge Anlı canlı izle: 16 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? 05:44
Müge Anlı canlı izle: 16 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay! 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? 16.11.2021 | 10:16
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 00:37
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 07:08
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
Bursa’da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44
Nusaybin’de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 00:53
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 16.11.2021 | 09:51
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 01:26
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 16.11.2021 | 09:43
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 01:18
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 16.11.2021 | 09:43
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 02:37
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 16.11.2021 | 09:13
İstanbul Ortaköy’deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada 03:24
İstanbul Ortaköy'deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada 16.11.2021 | 09:06
Kayseri’de dehşet! Tartıştığı öz kızının boğazını kesti | Video 02:21
Kayseri'de dehşet! Tartıştığı öz kızının boğazını kesti | Video 16.11.2021 | 09:13
İstanbul Ataşehir ve Çekmeköy’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında! 02:51
İstanbul Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında! 16.11.2021 | 09:05
Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video 00:41
Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video 16.11.2021 | 09:13
Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video 01:49
Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video 16.11.2021 | 09:11
Safiye Soyman’ın kızı Anne evinden paylaştı, süper lüks evinin manzarası çok konuşuldu | Video 01:03
Safiye Soyman'ın kızı "Anne evinden" paylaştı, süper lüks evinin manzarası çok konuşuldu | Video 16.11.2021 | 09:09
Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti 00:53
Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti 16.11.2021 | 09:02
Polisin ’Dur’ ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı! 02:38
Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı! 16.11.2021 | 08:40
Çocuğa çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü darbedildi 01:19
Çocuğa çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü darbedildi 16.11.2021 | 08:40

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 210 kilo esrar, 1 kilo da skunk ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, ekipler uyuşturucu ticareti yapan bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu ve yapılan aramada 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda farklı adreslere yapılan operasyonlarda toplamda 110 kilogram toz esrar ve 97 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken İl Jandarma Komutanlığınca da uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA