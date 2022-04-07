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OTOMATİK OYNAT
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Elazığ'da kurt sürüsü görüntülendi | Video 07.04.2022 | 11:57
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4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video 07.04.2022 | 10:44
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Ardahan’da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı | Video 07.04.2022 | 08:43
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İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı | Video 07.04.2022 | 10:03
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Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu | Video 07.04.2022 | 08:59
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | Video 07.04.2022 | 09:20
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Bilecik’te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu | Video 07.04.2022 | 08:43
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Çaldığı demir mazgalı motosikleti ile sürüklerken polise yakalandı | Video 06.04.2022 | 22:58
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Müge Anlı'da aranan İTÜ'lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu | Video 06.04.2022 | 16:52
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Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.