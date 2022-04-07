Elazığ'da kurt sürüsü görüntülendi | Video

Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün Maden ilçesindeki Maden çayında oldu. 5 kurdun çaydan geçtiği görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonun kamerasına yansırken kurtlar sürü halinde çayı geçtikten sonra hızla gözden kayboldu.