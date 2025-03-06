Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video
Elazığ’da bir vatandaş, yolda giderken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yolda maymun bulan şahıs, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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