Video Yaşam Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video
Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video

Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video

06.03.2025 | 12:06

Elazığ’da bir vatandaş, yolda giderken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yolda maymun bulan şahıs, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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Elazığ'da bir vatandaş yolda giderken karşılaştığı hayvanı görünce önce gözlerine inanamadı. Bir süre baktığı hayvanın maymun olduğunu gören vatandaş, sakince yanına gittiği maymunu yakaladı. Uzunca bir süre maymunu seven ve ilgilenen vatandaş, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler maymunu alarak veterinere götürdü. Burada bakımı yapılan maymun, daha sonra Gaziantep'e gönderilerek hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki tropikal ormanlarda yaşadığı bilinen maymunun kente nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor.
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