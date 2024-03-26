Elon Musk'ın Starlink uyduları Van Erciş semalarında göründü | Video 26.03.2024 | 11:27 Elon Musk’ın Starlink uyduları Van'ın Erciş ilçesi semalarından geçerken görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları Van'ın Erciş ilçesi üzerinden geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları Van'ın Erciş ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.