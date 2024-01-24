Video Yaşam Erciş’te kar yağışı etkili oldu
Erciş’te kar yağışı etkili oldu

Erciş’te kar yağışı etkili oldu

24.01.2024 | 20:17

Van’ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili olurken güzel manzaraların çıkmasına neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erciş’te kar yağışı etkili oldu 03:03
Erciş’te kar yağışı etkili oldu 24.01.2024 | 20:17
Muradiye’de kar yağışı 02:45
Muradiye’de kar yağışı 24.01.2024 | 17:41
Ağrı’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 11 yaralı | Video 00:33
Ağrı'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 11 yaralı | Video 24.01.2024 | 16:49
Kız arkadaşının ailesi tarafından darbedilmesinin ardından ölen gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:54
Kız arkadaşının ailesi tarafından darbedilmesinin ardından ölen gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.01.2024 | 15:26
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı | Video 00:52
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı | Video 24.01.2024 | 15:17
Esenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü | Video 04:33
Esenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü | Video 24.01.2024 | 14:26
İzmir’de dehşet! Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı | Video 01:07
İzmir'de dehşet! Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı | Video 24.01.2024 | 14:29
Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video 02:41
Eşini vurdu, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti | Video 24.01.2024 | 13:58
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü | Video 01:06
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü | Video 24.01.2024 | 13:58
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video 01:01
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video 24.01.2024 | 13:42
Başakşehir’de kontrolden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 01:06
Başakşehir’de kontrolden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 24.01.2024 | 13:39
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi, uyuşturucu siparişi verince yakalandı | Video 00:15
İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, uyuşturucu siparişi verince yakalandı | Video 24.01.2024 | 12:30
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:09
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 24.01.2024 | 13:26
Beyoğlu’nda satırlı Kız arkadaşıma yan baktın kavgası kamerada | Video 01:05
Beyoğlu’nda satırlı "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 04:22
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 24.01.2024 | 12:32
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 00:20
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 00:39
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 24.01.2024 | 12:32
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 03:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 24.01.2024 | 12:32
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 02:04
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 24.01.2024 | 12:32
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 02:24
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 24.01.2024 | 12:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA