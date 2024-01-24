Erciş’te kar yağışı etkili oldu
Van’ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili olurken güzel manzaraların çıkmasına neden oldu.
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