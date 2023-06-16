Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi | Video
Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, sağanak yağış sonrasında taşkınların meydana geldiği Günebakan Köyü'nde incelemelerde bulundu. Vali Makas, beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Günebakan köyünde meydana gelen taşkınların yaşandığı alanları gezerek, İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ yetkililerinden bilgiler aldı.
İlgili kurumların bölgeye kısa süre içerisinde ulaştığını ifade eden Vali Makas, temizlik çalışmalarının da kısa sürede başlayacağını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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