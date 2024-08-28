Erzurum kaçak göçmen operasyonu: 16 kaçak göçmen ve bir organizatör şahıs yakalandı
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı.
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