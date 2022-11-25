Erzurum'da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video

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Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.