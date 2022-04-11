Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video

Esenler Belediyesi, Yaklaşık 30 yıldır yurt içi ve yurt dışından edinilen farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarından pek çok hatıranın yer aldığı “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi”ne ev sahipliği yaptı. Sergide, Kral Abdülaziz zamanında Mekke’de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü, Mekke’de üretilmiş Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Medine-i Münevvere Mescidi'nde Kabr-i Şerifi'nin duvarlarını süsleyen yeşil renkli örtü ve daha pek çok eser bulunuyor.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın yaklaşık 30 yıldır bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarından hatıraların bulunduğu "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi", Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, Surre alayı sandıkları ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi birçok nadide eser yer alıyor. Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre alaylarının da konu edindiği sergide, 1900'lü yılların başında Mekke'den dönüşte getirilen koku gülabdan zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, Kabe'yi süsleyen kemer kuşak yazılarından örnekler, Hicaz demiryoluna ait çeşitli madalya ve belgeler, Osmanlı'nın Hicaz'ı idare ettiği günlere ait resmi yazışma belgeleri, Osmanlı dönemi hac vekâletnameleri ve şahadetnameleri bulunuyor. Kantarcı'nın bu özel koleksiyonunda ayrıca Kral Abdülaziz zamanında Mekke'de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Mekke'de üretilmiş Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Medine-i Münevvere Mescidi'nde Kabr-i Şerifleri'nin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça ve daha pek çok eser Ramazan ayının sonuna kadar ziyaretçileriyle buluşacak.Bir araya getirdiği eşyaların koleksiyon olarak değil Kabe'ye duyduğu aşk olduğunu dile getiren Bekir Kantarcı, "Suudi Arabistan'a gittiğim sene Mescid-i Haram'da elime geçen bir Kabe parçasıyla başladı. Onun vermiş olduğu haz mutluluk ve onun ardından değişik renkte Kabe örtüleriyle devam etti. Aslında bu bir koleksiyon değil bu Kabe'ye duyduğumuz aşkın tüm Müslümanların dünya çapında Kabe'ye olan ilgi ve alakasının aslında bir şekilde Müslüman gönüllerde yansıması. Bu duyguyla bir kaç Kabe örtüsü ardından yine önümüze çıkan hac yolunda çok değerli eşyalar. Bu sergimiz Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar başlığı altında. Son 50 yılın çok değerli örtüleri var. Kabe'de kullanılmış örtüler. Osmanlı'nın 1900 başlarında Mekke'ye gönderdiği örtülerden bir kaç örnekle birlikte özellikle 300 yıl boyunca İstanbul'da Sultanahmet avlusunda dokunulmuş üretilmiş ve her sene sürre alaylarıyla Mekke'ye gönderilmiş çok kıymetli Kabe örtüleri mevcut. Kırmızı ipek iç örtüler, yeşil Ravza örtüleri, bu sergimizde özellikle daha önce yer almayan Osmanlı ilk dönemine ait koyu yeşil renkte bir Kabe dış örtü parçası var. Mekke'ye gönderilen feraşet çantaları, sürre sandıkları, hac yolculuğu eşyaları o yıllarda zorlu yolculuklarla gerçekleştirilen gitmesi gelmesi 6 ay süren o çetin yolculukların hatıraları var" şeklinde konuştu.