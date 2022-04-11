Video Yaşam Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video
Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video

Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video

11.04.2022 | 13:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler’de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video 04:53
Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video 11.04.2022 | 13:19
Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 01:01
Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 11.04.2022 | 12:34
Beyoğlu’nda hırsızlık: Adım adım takip edip cep telefonunu böyle çaldılar! | Video 05:06
Beyoğlu'nda hırsızlık: Adım adım takip edip cep telefonunu böyle çaldılar! | Video 11.04.2022 | 12:42
Antalya’da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 02:15
Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 11.04.2022 | 12:18
Parkta tartıştıkları genç kızı tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada | Video 00:16
Parkta tartıştıkları genç kızı tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 12:30
İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video 01:53
İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video 11.04.2022 | 11:24
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 01:07
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24
Çiçek bahçesini halka açtı, Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğradı | Video 05:18
Çiçek bahçesini halka açtı, Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğradı | Video 11.04.2022 | 11:52
Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 01:23
Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 11.04.2022 | 11:52
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 01:54
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 11.04.2022 | 11:39
Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürüklü taciz: Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm! | Video 05:55
Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürüklü taciz: "Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm!" | Video 11.04.2022 | 11:17
Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 00:57
Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 11.04.2022 | 11:00
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu | Video 00:33
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video 11.04.2022 | 11:01
Büyükçekmece’de mazgal hırsızları yakalandı | Video 01:13
Büyükçekmece'de mazgal hırsızları yakalandı | Video 11.04.2022 | 10:59
Dehşet anları kamerada! Freni boşalan otomobil otoparktaki araçların üzerine uçtu | Video 03:05
Dehşet anları kamerada! Freni boşalan otomobil otoparktaki araçların üzerine uçtu | Video 11.04.2022 | 10:55
Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 01:04
Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 11.04.2022 | 10:55
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 01:11
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 10:42
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: “Doğalgaz patladı sandık” | Video 01:48
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: “Doğalgaz patladı sandık” | Video 11.04.2022 | 10:42
ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 08:53
ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 11.04.2022 | 10:18
Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 00:55
Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 11.04.2022 | 10:07

Esenler Belediyesi, Yaklaşık 30 yıldır yurt içi ve yurt dışından edinilen farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarından pek çok hatıranın yer aldığı “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi”ne ev sahipliği yaptı. Sergide, Kral Abdülaziz zamanında Mekke’de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü, Mekke’de üretilmiş Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Medine-i Münevvere Mescidi'nde Kabr-i Şerifi'nin duvarlarını süsleyen yeşil renkli örtü ve daha pek çok eser bulunuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın yaklaşık 30 yıldır bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarından hatıraların bulunduğu "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi", Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, Surre alayı sandıkları ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi birçok nadide eser yer alıyor. Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre alaylarının da konu edindiği sergide, 1900'lü yılların başında Mekke'den dönüşte getirilen koku gülabdan zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, Kabe'yi süsleyen kemer kuşak yazılarından örnekler, Hicaz demiryoluna ait çeşitli madalya ve belgeler, Osmanlı'nın Hicaz'ı idare ettiği günlere ait resmi yazışma belgeleri, Osmanlı dönemi hac vekâletnameleri ve şahadetnameleri bulunuyor. Kantarcı'nın bu özel koleksiyonunda ayrıca Kral Abdülaziz zamanında Mekke'de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Mekke'de üretilmiş Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Medine-i Münevvere Mescidi'nde Kabr-i Şerifleri'nin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça ve daha pek çok eser Ramazan ayının sonuna kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

"ASLINDA BU BİR KOLEKSİYON DEĞİL BU KABE'YE DUYDUĞUMUZ AŞK"
Bir araya getirdiği eşyaların koleksiyon olarak değil Kabe'ye duyduğu aşk olduğunu dile getiren Bekir Kantarcı, "Suudi Arabistan'a gittiğim sene Mescid-i Haram'da elime geçen bir Kabe parçasıyla başladı. Onun vermiş olduğu haz mutluluk ve onun ardından değişik renkte Kabe örtüleriyle devam etti. Aslında bu bir koleksiyon değil bu Kabe'ye duyduğumuz aşkın tüm Müslümanların dünya çapında Kabe'ye olan ilgi ve alakasının aslında bir şekilde Müslüman gönüllerde yansıması. Bu duyguyla bir kaç Kabe örtüsü ardından yine önümüze çıkan hac yolunda çok değerli eşyalar. Bu sergimiz Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar başlığı altında. Son 50 yılın çok değerli örtüleri var. Kabe'de kullanılmış örtüler. Osmanlı'nın 1900 başlarında Mekke'ye gönderdiği örtülerden bir kaç örnekle birlikte özellikle 300 yıl boyunca İstanbul'da Sultanahmet avlusunda dokunulmuş üretilmiş ve her sene sürre alaylarıyla Mekke'ye gönderilmiş çok kıymetli Kabe örtüleri mevcut. Kırmızı ipek iç örtüler, yeşil Ravza örtüleri, bu sergimizde özellikle daha önce yer almayan Osmanlı ilk dönemine ait koyu yeşil renkte bir Kabe dış örtü parçası var. Mekke'ye gönderilen feraşet çantaları, sürre sandıkları, hac yolculuğu eşyaları o yıllarda zorlu yolculuklarla gerçekleştirilen gitmesi gelmesi 6 ay süren o çetin yolculukların hatıraları var" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA