Esenyurt'ta AVM'de bıçaklı kavga kamerada | Video
Esenyurt’ta aynı AVM’de biri bıçaklı iki kavga çıktı. Kavgada gruptakiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta AVM'deki restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler biribirine tekme tokat saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.
Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. İki kavgada cep telefonu kameralarına yansıdı.
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