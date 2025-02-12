Video Yaşam Esenyurt'ta dehşet: Eşini boğarak öldürdü
Esenyurt'ta dehşet: Eşini boğarak öldürdü

Esenyurt'ta dehşet: Eşini boğarak öldürdü

12.02.2025 | 12:53

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

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Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.

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