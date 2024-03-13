Video Yaşam Esenyurt’ta markette “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada | Video
Esenyurt’ta markette “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada | Video

Esenyurt’ta markette “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada | Video

13.03.2024 | 10:29

Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 TL almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. Çıkan kavgada taraflar birbirine girerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti. Durumu market sahibi Nihat K.'ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı. Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı. Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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