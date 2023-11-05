Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti | Video
Esenyurt’ta minibüs ile ticari araç sürücülerinin yol tartışmasında ortalık birbirine girdi. Dolmuştan inip aracın ön camını kırarak zarar veren şahıs minibüse binerek ayrılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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