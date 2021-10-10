Video Yaşam Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı: Patlama anları kamerada | Video
Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı: Patlama anları kamerada | Video

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı: Patlama anları kamerada | Video

10.10.2021 | 08:44

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Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı. Bir tırın kabin kısmı yanarken diğer tırın da dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Tırların yandığı esnada lastiklerde meydana gelen patlama ise cep telefonu ile çekim yapan vatandaşların kamerasına yansıdı. Patlamanın şiddeti ile çevredeki bir caminin camı patladı.

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Olay saat 00.00'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki tırın kabin kısmında yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde park halinde olan başka bir tıra sirayet etti.

İKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İki tırın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında tırların lastiklerinde patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ŞİDDETİ İLE CAMİNİN CAMLARI PATLADI
Yanan tırın lastiklerinin patlama anı ise çevrede cep telefonu ile çekim yapan vatandaşların kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı. Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan caminin camı da patlayarak zarar gördü.
Ekiplerin müdahalesi sonucu iki tırda maddi hasarın olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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