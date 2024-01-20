Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi | Video
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi genç kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Annesi de babası tarafından yıllar önce öldürülen 24 yaşındaki Melike Akpınar'ın cenazesinde kardeşlerinin gözyaşları sel oldu.
Öte yandan Melike Akpınar'ın öldürdükten sonra kendi canına da kıyan Zübeyir Yıldız'ın Manisa merkezde oturduğu ve cenazenin Manisa'dan kaldırıldığı öğrenildi.
OLAY
Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde Saruhanlı Devlet Hastanesinde sekreter olarak çalışan Melike Akpınar (24) adlı kadın, Saruhanlı Adliyesinde mübaşir olarak çalışan eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız (28) ile konuşmak için buluştu. Genç kadın, Zübeyir Yıldız tarafından tabancayla başından vuruldu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Melike Akpınar, kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olaydan yarım saat sonra Zübeyir Yıldız'ın aracını Saruhanlı Yılmaz Mahallesi çöplük mevkiinde boş bir arazide park halinde buldu. Aracı kontrol eden ekipler Zübeyir Yıldız'ın aynı silahla kalbinden kendini vurarak hayatına son verdiğini tespit etti. Melike Akpınar'ın Saruhanlı Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalıştığı ve annesinin de babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan Melike Akpınar'ın babasının, ikisi resmi nikahlı olmak üzere 3 eşini de öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Melike Akpınar'ın annesi Fatma Akpınar'ın 2003 yılında babası tarafından öldürüldüğü ve babası Necati Akpınar'ın da hala cezaevinde olduğu bildirildi.
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