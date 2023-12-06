Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini öldüresiye dövdüler | Video

Eski Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı. Futbolcu ve eşini sebepsiz yere darp eden magandalar olay yerinden kaçarken Oktay Derelioğlu’nun aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Emniyete olayın bildirilmesinin ardından magandalar ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.