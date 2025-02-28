Video Yaşam Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video
Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video

Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video

28.02.2025 | 12:03

Eskişehir'de araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanarak vatandaşlara yüksek faizle para verip karşılığında senet imzalatan 11 şüpheli yakalanırken, 1'i kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) tefecilik suçu soruşturması kapsamında; araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp, vatandaşlara yüksek faizle para vererek karşılığında senet imzalatan ve aynı zamanda vatandaşların adli makamlara gitmesini tehdit, baskı ve cebir ile engelleyen şahıslar tespit edildi. Ekiplerce tefecilik yapan 11 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, 11 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve tefecilik suçuna ilişkin dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheliden 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’de tefeci operasyonu | Video 01:16
Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video 28.02.2025 | 12:03
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 03:10
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 11:39
Siirt’te hastane asansörüne zarar veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:26
Siirt'te hastane asansörüne zarar veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 28.02.2025 | 11:16
İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:47
İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.02.2025 | 10:37
FETÖ’den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı | Video 00:17
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı | Video 28.02.2025 | 10:37
Beyoğlu’nda tekme tokat dövülen gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı | Video 03:08
Beyoğlu’nda tekme tokat dövülen gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı | Video 28.02.2025 | 09:37
Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 01:51
Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 09:19
Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:49
Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.02.2025 | 09:19
Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 00:28
Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 09:11
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 00:50
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2025 | 08:32
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 01:17
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 27.02.2025 | 16:26
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 00:23
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 15:42
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak’ta bulundu | Video 03:03
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 27.02.2025 | 15:32
Mardin’de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 01:11
Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 27.02.2025 | 14:52
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 04:53
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 27.02.2025 | 14:52
Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:17
Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.02.2025 | 14:03
Bağcılar’da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 02:41
Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 27.02.2025 | 13:59
Erzurum’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 01:33
Erzurum'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 27.02.2025 | 13:38
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video 02:18
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video 27.02.2025 | 13:19
Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 02:28
Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 27.02.2025 | 12:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA