Esra Erol canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Aşk tuzağına düşen Ramazan Amca'nın isyanı Esra Erol'da...

atv Esra Erol 27 Mayıs 2021 Perşembe canlı yayınında; Ramazan Amca'nın büyük isyanı! Mahalle muhtarı Aydemir Taşdemir aracılığı ile tanıştığı Mine Demirci ile evlenen Ramazan Amca'nın başına gelmeyen kalmadı! İşte Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ramazan Amca'nın düştüğü aşk tuzağının o detayları...

ESRA EROL 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN