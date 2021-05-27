Esra Erol canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Aşk tuzağına düşen Ramazan Amca'nın isyanı Esra Erol'da...
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Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi | Video 27.05.2021 | 16:25
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Otomobil iki kardeşe çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 27.05.2021 | 16:13
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Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı | Video 27.05.2021 | 16:13
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Düzce'de genç kızlar cadde ortasında kavga etti | Video 27.05.2021 | 15:53
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Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video 27.05.2021 | 14:43
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Bursa’da feci kaza | Video 27.05.2021 | 14:23
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İstanbul'da Afgan gasp çetesine operasyon; 9 gözaltı 27.05.2021 | 10:45
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Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada 27.05.2021 | 14:10
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Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 14:03
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Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video 27.05.2021 | 13:54
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Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk kamerada | Video 27.05.2021 | 12:46
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Bakkaldan cips çalan karga kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
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Gaziosmanpaşa'da dehşet! Bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla böyle vurdu | Video 27.05.2021 | 12:10
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Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.05.2021 | 12:10
atv Esra Erol 27 Mayıs 2021 Perşembe canlı yayınında; Ramazan Amca'nın büyük isyanı! Mahalle muhtarı Aydemir Taşdemir aracılığı ile tanıştığı Mine Demirci ile evlenen Ramazan Amca'nın başına gelmeyen kalmadı! İşte Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ramazan Amca'nın düştüğü aşk tuzağının o detayları...
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