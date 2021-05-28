Esra Erol canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da flaş açıklama "5 evlilik yaptım, 4'ü öldü"

atv Esra Erol'da 28 Mayıs 2021 Cuma canlı yayınında şaşırtan açıklama "5 evlilik yaptım, 4'ü öldü" Esar Erol'da programında; Muhtar Aydemir Taşdemir aracılığı ile tanıştığı Mine Demirci ile evlendiğini açıklayan Ramazan Amca'nın başına neler geldi? İşte Esra Erol'da 28 Mayıs 2021 Cuma canlı yayınında; yaşanan gelişmeler ve art arda yapılan şaşırtıcı açıklamalar...

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