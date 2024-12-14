Video Yaşam Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video
Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video

Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video

14.12.2024 | 10:51

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evden kaçan ve çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre evden kaçan kedi, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden kedi sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi yakalayan ekipler, onu sahibi teslim etti.

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