Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evden kaçan ve çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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