Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video
Adana'da jandarma ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
