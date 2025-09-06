Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 06.09.2025 | 10:36 Adana'da jandarma ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacı ile bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında evde yaptıkları aramada 1 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan C.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.