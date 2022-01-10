Video Yaşam Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video
Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video

Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video

10.01.2022 | 13:59

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MERSİN'in Anamur ilçesinde bir evde yapılan aramada litrelerce kaçak içki yakalandı, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

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Anamur ilçesinde kaçak içki üretimi ve satışı ile ilgili gelen ihbarı değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İhbarın yapıldığı evde arama yapan ekipler 12,5 litre etil alkol, 10 litre plastik damacanada rakı, 73 şişe rakı, 14 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe tekila, 4 minyatür şişede alkol, 32 malt aroması kiti, 16 anason kiti, 103 boş içki şişesi, ölçüm sürahisi, ölçüm kabı, küçük plastik huni, plastik bidon, 5 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, boş cam şişe ve materyaller ele geçirildi.

Evde yaşayan baba B.E., anne E.E. ve oğulları B.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ve B.Ç. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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