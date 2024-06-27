Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı | Video 27.06.2024 | 15:14 Ehliyetsiz kullandığı araçla kaza yapıp Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduktan sonra ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur'un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur'un üstü aranıyor. Timur Cihantimur'un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok'un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok'un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur'un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok'un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok'un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.