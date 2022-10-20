Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı! İşte o anlar | Video

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Eyüpsultan’da dün gece saatlerinde meydana gelen kazada tramvay ve otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
OTOMOBİL VE TRAMVAYDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
KAZA ANI ANBEAN KAMERADA
Gece saatlerinde meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan tramvayın yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.
Meydana gelen kazada otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Hasar alan Tramvay tamir için merkez istasyonuna çekildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.