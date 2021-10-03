"Falezlerden atlayacağım" ihbarı polisi alarma geçirdi | Video

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Antalya’da bir kişi, falezlere gelip intihara teşebbüs edeceğini söyleyerek polisi alarma geçirdi. Denizden ve karadan yapılan aramalarda kendisini ihbar eden kişiye ulaşılamadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Durmaz ismindeki bir kişi, polisi arayarak falezlerde denize yakın kısımda olduğunu ve intihara teşebbüs edeceğini söyledi. İhbarın ardından olay yerine polis ve deniz polisi ekibi sevk edildi. Falezlere gelen ekiplerin yaptıkları aramada herhangi bir kişiye rastlanılmazken, çevredeki vatandaşlar da polise herhangi bir intihara teşebbüs olayının bölgede yaşanmadığı bilgisini verdi. Bir müddet daha yapılan aramalar sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.