Video Yaşam Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video

Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video

01.09.2022 | 11:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 00:24
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 01.09.2022 | 12:36
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 03:09
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 01.09.2022 | 11:43
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 02:02
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 01.09.2022 | 11:14
Bursa Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01:51
Bursa Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01.09.2022 | 11:13
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 04:35
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 01.09.2022 | 11:12
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01:49
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01.09.2022 | 10:30
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 03:29
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 01.09.2022 | 10:18
Ardahan’da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 00:28
Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 01.09.2022 | 10:18
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 06:25
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 01.09.2022 | 10:02
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 00:29
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 01.09.2022 | 09:44
Bursa’da otobüs terminalinin çatısının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada | Video 02:15
Bursa’da otobüs terminalinin çatısının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01:39
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01.09.2022 | 08:47
Meksika’da heyelan | Video 00:25
Meksika’da heyelan | Video 01.09.2022 | 00:58
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 02:31
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 31.08.2022 | 23:53
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video 12:24
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video 31.08.2022 | 18:47
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Bir mucize daha gerçek oldu | Video 10:58
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Bir mucize daha gerçek oldu | Video 31.08.2022 | 18:47
İran’da kadınların ikinci kez futbol maçı izlemelerine izin verildi | Video 01:52
İran'da kadınların ikinci kez futbol maçı izlemelerine izin verildi | Video 31.08.2022 | 17:51
Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:16
Törende fenalaşarak hayatını kaybeden Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı | Video 31.08.2022 | 16:39
SON DAKİKA! Bursa’da otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı | Video 00:41
SON DAKİKA! Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı | Video 31.08.2022 | 15:46
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası’nda 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi | Video 03:55
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi | Video 31.08.2022 | 15:35

İstanbul Fatih’te taksiciler sokak aralarında kovaladığı bir kişiyi öldüresiye dövdü. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir taksiciyi gasp etmek isteyen bir kişiyi, diğer taksiciler kovaladı. Uzun süren kovalamacanın ardından taksiciler adamı yakalayarak öldüresiye dövdü.

TAKSİCİLERİN ELİNDEN VATANDAŞLAR ALDI
Bağrışma seslerini duyan mahalleli olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan adam park halindeki bir otomobilin yanında yere yığıldı. Vatandaşlar, yerde yatan adamın başına su dökerek sakinleştirmeye çalıştı.

YARALI ADAMIN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı.

ÖLDÜRESİYE DAYAK KAMERADA
Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 tane taksici, kovaladıkları kişiyi sokak ortasında yakalayarak dövüyor. O sırada bir kişi, "Taksici parasını almış mı?" diye soruyor. Elinde bıçak olan bir kişi ise "Bu emanet kimin?" diye soruyor. Vatandaşlardan biri "Adam ölür" deyince diğer bir kişi de "Gebersin, taksiciyi tek buluyor, gasp etmeye çalışıyor" diye cevap veriyor. Vatandaşlar adamın kafasından aşağı su dökerek yaralı adamı kendine getirmeye çalışıyor. Daha sonra yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA